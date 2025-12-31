В Азербайджане начались праздничные каникулы.

Как передает Day.Az, согласно календарям на 2025 и 2026 годы, 31 декабря и 1-2 января являются нерабочими днями. Поскольку 3 и 4 января попадают на субботу и воскресенье, для работников с пятидневной рабочей неделей эти дни также считаются выходными.

Таким образом, для работников с пятидневной рабочей неделей нерабочими днями будут 31 декабря и 1, 2, 3, 4 января.

Напомним, что в соответствии с требованиями законодательства, если праздничные и межнедельные выходные дни следуют друг за другом или предшествуют друг другу, в целях обеспечения их непрерывности соответствующим решением органа исполнительной власти рабочие и выходные дни могут быть перенесены.