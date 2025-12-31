США намерены углублять партнерство с Азербайджаном

США остаются приверженными укреплению партнерских отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила временный поверенный в делах Посольства США в Баку Эми Карлон в своём поздравительном обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Эми Карлон отметила, что с июня текущего года, когда она прибыла в Азербайджан, в двусторонних отношениях произошли важные позитивные сдвиги.

"Особое значение имел саммит, состоявшийся 8 августа в Вашингтоне при приеме Президента Трампа. США привержены дальнейшему укреплению партнерства с Азербайджаном", - подчеркнула она.

Она также напомнила, что сегодня отмечается День солидарности азербайджанцев мира, отметив важность ценностей единства, мира и благополучия.

"Этот день еще раз напоминает о значении солидарности, мира и процветания. Эти ценности имеют большое значение для Азербайджана и Южного Кавказа. США намерены и далее укреплять партнерство с Азербайджаном. Наша цель - построение более безопасного, мирного и благополучного будущего", - добавила Эми Карлон.