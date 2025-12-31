В Баку в Сураханском районе произошел пожар в жилом доме, есть пострадавший.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Сураханском районе столицы в двухэтажном двухкомнатном доме общей площадью 70 кв. м (по 35 кв. м на каждом этаже) загорелись горючие конструкции второго этажа и кровли. В результате пожара один человек получил ожоговые травмы.

Остальная часть дома, а также прилегающие строения были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.