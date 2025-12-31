Названы самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе

Диетолог сети медицинских центров "СМ-Клиника" Елена Устинова раскрыла россиянам самые опасные гастрономические сочетания на новогоднем столе. Об этом она поговорила с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Особенно опасным для здоровья врач считает сочетание алкоголя со слишком жирными блюдами. По ее словам, такая комбинация значительно увеличивает нагрузку на печень, поджелудочную железу и желчный пузырь. "Алкоголь лучше сочетать с легкими закусками, а не с жирным мясом, копченостями и майонезными салатами", - посоветовала Устинова.

Также, по ее словам, не стоит смешивать разные виды спиртных напитков, поскольку это усиливает нагрузку на организм. А легкое охлаждение алкоголя кубиками льда поможет снизить его крепость и уменьшить общий объем выпитого.

Еще одна рекомендация врача - в праздничную ночь соблюдать умеренность и ограничиться одним-двумя основными блюдами и одним гарниром. Она объяснила: злоупотребление калорийными салатами с майонезом промышленного производства повышает риск развития острых заболеваний ЖКТ.

"Желание попробовать все сразу - обычная история для праздничного застолья. Но стоит помнить, что смесь жирного мяса, икры, жареной еды и плотных салатов может перегрузить органы пищеварения и вызвать острые реакции, включая приступ панкреатита или сильное раздражение желудка", - предупредила врач.