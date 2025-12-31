Автор: Акпер Гасанов

Сделанное минувшим днем заявление официального Баку относительно ситуации вокруг Тайваня стало очередным наглядным подтверждением фундаментального принципа, на котором на протяжении десятилетий строится внешняя политика официального Баку. Позиция Азербайджана в отношении политики единого Китая остается неизменной, четкой и последовательной - и в этом нет ни тактической конъюнктуры, ни ситуативного расчета.

Перед нами - логичное продолжение той линии, которую Азербайджан последовательно отстаивает на международной арене. Официальный Баку ясно дал понять: Азербайджан не признает независимость Тайваня и выступает за мирное урегулирование любых спорных вопросов исключительно в рамках международного права, на основе принципов суверенитета и территориальной целостности.

Этот подход полностью соответствует как Уставу ООН, так и устоявшейся международно-правовой практике. Более того, он отражает глубинное понимание Азербайджаном того, что подрыв территориальной целостности государств неизбежно ведет к росту нестабильности и угроз глобальной безопасности. Азербайджан не меняет свою позицию в зависимости от географии конфликта, состава сторон или баланса сил. Принцип территориальной целостности для Баку всегда имел и продолжает иметь приоритет над иными, зачастую политически интерпретируемыми принципами международного права.

Это принципиальный и редкий пример внешнеполитической объективности в мире, где двойные стандарты давно стали нормой. Именно поэтому Азербайджан на протяжении многих лет выступал в поддержку территориальной целостности Грузии, Молдовы и Украины. В каждом из этих случаев речь шла о грубом нарушении международно признанных границ, о попытках изменить статус-кво силовым путем и о создании опасных прецедентов.

Позиция Баку была и остается однозначной: ни один конфликт не может быть решен за счет расчленения суверенного государства или подрыва его территориальной целостности. Та же логика полностью применима и к ситуации вокруг Тайваня. Поддержка Азербайджаном политики единого Китая - это естественное следствие той правовой и политической философии, которой Баку руководствуется десятилетиями.

Иначе и быть не могло. Азербайджан - страна, около 20 процентов территории которой более четверти века находились под оккупацией со стороны Армении. Этот опыт не просто сформировал национальное сознание, но и придал особую глубину восприятию норм международного права. Для Азербайджана территориальная целостность - это не абстрактное понятие, а экзистенциальная категория, за которой стоят судьбы миллионов людей, разрушенные города и села, сотни тысяч вынужденных переселенцев.

Именно поэтому Азербайджан стал уникальным примером государства, которое смогло добиться торжества международного права не на бумаге, а на практике. Вопреки планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, вопреки многолетней имитации переговорного процесса и невзирая на колоссальное политическое давление, оказывавшееся на Баку, Азербайджан сумел реализовать четыре резолюции Совета Безопасности ООН и соответствующие решения Генеральной Ассамблеи. Это был редкий случай, когда нормы международного права были восстановлены не декларативно, а фактически. Однако принципиально важно другое: добившись справедливости для себя, Азербайджан не стал пересматривать или избирательно трактовать эти же нормы применительно к другим конфликтам.

Напротив, официальный Баку придерживается той же самой позиции - строгой, последовательной и основанной на международном праве. Причем, вне зависимости от того, идет ли речь о Южном Кавказе, Восточной Европе или Восточной Азии. Именно эта последовательность вызывает уважение к Азербайджану со стороны Китая, Украины, Грузии, Молдовы и многих других государств.

В мире, где политическая целесообразность нередко подменяет правовые нормы, Баку демонстрирует редкую способность сохранять стратегическую линию, не поступаясь принципами. Это делает Азербайджан не просто участником международных процессов, но ответственным и предсказуемым партнером. Сохранение мира и стабильности вокруг Тайваня, о чем говорил официальный Баку, напрямую связано с глобальной безопасностью. Азербайджан ясно дает понять: любые попытки пересмотра международно признанных границ, независимо от региона, несут в себе риски масштабной дестабилизации. Именно поэтому Баку выступает за мирные решения, диалог и уважение суверенитета государств.

Таким образом, позиция Азербайджана по Тайваню - это не отдельный эпизод, а логичное продолжение долгосрочной внешнеполитической стратегии, основанной на уважении международного права, территориальной целостности и суверенитета. Позиции, которая выстрадана собственной историей, подтверждена реальными действиями и потому вызывает уважение далеко за пределами региона. В этом и заключается главный капитал Азербайджана на международной арене - капитал принципов, последовательности и ответственности.