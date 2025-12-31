Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Пусть единство и солидарность азербайджанского народа, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными! Пусть Новый год принесет здоровье, любовь, радость и счастье каждой семье! С Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!"