Умерла внучка Кеннеди

Американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила ее семья в Instagram.

В ноябре Шлоссберг в журнале The New Yorker опубликовала эссе, в котором рассказала о борьбе с лейкемией. Известно, что диагноз ей поставили после родов.

"Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди.