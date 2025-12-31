https://news.day.az/popularblog/1806531.html Умерла внучка Кеннеди Американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила ее семья в Instagram. В ноябре Шлоссберг в журнале The New Yorker опубликовала эссе, в котором рассказала о борьбе с лейкемией.
Умерла внучка Кеннеди
Американская журналистка и внучка 35-го президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг умерла в возрасте 35 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила ее семья в Instagram.
В ноябре Шлоссберг в журнале The New Yorker опубликовала эссе, в котором рассказала о борьбе с лейкемией. Известно, что диагноз ей поставили после родов.
"Наша прекрасная Татьяна умерла сегодня утром. Она навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении, опубликованном на странице президентской библиотеки-музея имени Джона Кеннеди.
