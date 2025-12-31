https://news.day.az/world/1806528.html Сербия подписала контракты на закупку оружия на миллиарды евро Власти Сербии заключили контракты на закупку вооружений на сумму в миллиарды евро. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции. "Два дня назад мы подписали крупные контракты не на миллионы, а на миллиарды евро.
Сербия подписала контракты на закупку оружия на миллиарды евро
Власти Сербии заключили контракты на закупку вооружений на сумму в миллиарды евро.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции.
"Два дня назад мы подписали крупные контракты не на миллионы, а на миллиарды евро. Когда придёт время и мы сочтём это целесообразным, мы проинформируем вас об этом", - подчеркнул Вучич.
По его словам, власти Сербии также планируют в течение ближайших трёх лет сформировать одну из самых мощных многоуровневых систем противовоздушной обороны в Европе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре