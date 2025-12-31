https://news.day.az/world/1806566.html Под снежной лавиной в Турции оказались люди В Турции трое человек попали под снежную лавину, ведутся поиски. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, утром на пастбище в Аксу в провинции Артвин произошла снежная лавина. Из шести находившихся на пастбище пастухов трое оказались под снежной массой.
В Турции трое человек попали под снежную лавину, ведутся поиски.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, утром на пастбище в Аксу в провинции Артвин произошла снежная лавина.
Из шести находившихся на пастбище пастухов трое оказались под снежной массой.
По имеющейся информации, суровые зимние условия и толстый слой снега затрудняют доступ к пастбищу, поэтому работы по доставке спасательных групп в район продолжаются.
