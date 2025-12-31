Под снежной лавиной в Турции оказались люди

В Турции трое человек попали под снежную лавину, ведутся поиски.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, утром на пастбище в Аксу в провинции Артвин произошла снежная лавина.

Из шести находившихся на пастбище пастухов трое оказались под снежной массой.

По имеющейся информации, суровые зимние условия и толстый слой снега затрудняют доступ к пастбищу, поэтому работы по доставке спасательных групп в район продолжаются.