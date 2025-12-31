ДТП в Уджаре,

В Уджаре произошла дорожная авария, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел утром на дороге в селе Мусуcлу.

Столкнулись движущиеся автомобили марок VAZ 2106 и Nissan.

По предварительным данным, в результате аварии 4 человека получили травмы и были госпитализированы в Центральную больницу Уджара.

По факту происшествия проводится расследование.