ДТП в Уджаре, есть пострадавшие - ФОТО
В Уджаре произошла дорожная авария, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел утром на дороге в селе Мусуcлу.
Столкнулись движущиеся автомобили марок VAZ 2106 и Nissan.
По предварительным данным, в результате аварии 4 человека получили травмы и были госпитализированы в Центральную больницу Уджара.
По факту происшествия проводится расследование.
