https://news.day.az/society/1806556.html

ДТП в Уджаре, есть пострадавшие - ФОТО

В Уджаре произошла дорожная авария, есть пострадавшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел утром на дороге в селе Мусуcлу. Столкнулись движущиеся автомобили марок VAZ 2106 и Nissan. По предварительным данным, в результате аварии 4 человека получили травмы и были госпитализированы в Центральную больницу Уджара.