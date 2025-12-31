Орел в полете украл дрон и сделал "селфи"

В Турции орел во время полета схватил дрон, приняв его за добычу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел во время аэросъемки в горной местности.

Хищная птица перехватила беспилотник в воздухе и некоторое время удерживала его в когтях, после чего сбросила на горный склон.

Для возвращения дрона владельцу пришлось привлечь альпинистов. Поисково-спасательная операция проходила на высоте около 3000 метров и заняла почти шесть часов.

В результате дрон был успешно найден и возвращен владельцу.