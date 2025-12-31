Какая погода ожидается в Азербайджане 1 января?

1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

К вечеру возможен небольшой моросящий дождь в отдельных районах. Северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит +2...+4°C, днем - +6...+8°C. Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм рт. ст., относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана, начиная с горных местностей, местами возможны осадки, снег, в отдельных районах - интенсивные. Ночью и утром прогнозируется туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью - от −2°C до +3°C, днем - +6...+10°C; в горах ночью - −5...−10°C, днем - −0...−5°C. В отдельных горных районах ночью возможное обледенение дорог.

