Турция вводит штрафы за брошенных питомцев

В Турции с января владельцев домашних животных, бросивших своих питомцев на улице, будут штрафовать на 90 тыс. лир (свыше 3500 манатов).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, крайний срок для обязательного микрочипирования кошек и собак истекает 31 декабря. Владельцы, которые не успеют выполнить требование, могут столкнуться с административными санкциями.

Микрочипирование является не формальной процедурой, а мерой, важной для безопасности животных и точного определения ответственности их владельцев.

В случае умышленного отказа от питомца, Управление по охране природы и национальным паркам Турции может наложить штраф в размере 86 350 лир. Система микрочипирования позволяет быстро идентифицировать владельца брошенного животного и привлечь его к ответственности.