Сильный ветер накроет Баку и регионы

На 31 декабря, а также 1 и 2 января в Баку, на Абшеронском полуострове и во многих регионах страны ожидаются сильные ветры. Объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку, на Абшероне, а также в районах Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Гобустан, Шеки, Огуз, Габала, Гёйчай, Хызы, Исмайиллы, Кяльбаджар, Нафталан, Горанбой и Дашкесан ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню опасности.

В районах Шабран, Хачмаз, Губа, Гусар, Сиязань, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Самух, Балакян, Загатала, Гах, Кюрдамир, Евлах, Барда, Тертер, Сабирабад, Ширван, Физули, Зангилан, Лачин, Билясувар, Лерик, Ярдымлы, Ленкоран, Масаллы, Астара, Джалилабад, Мингячевир, Агдаш, Джебраил, Уджар, Зардаб, Агджабеди, Ходжавенд, Агсу, Шамахы, Гянджа, Гядябяй и Гёйгёль ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню опасности.

