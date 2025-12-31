Turkish Airlines отменила десятки авиарейсов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила 61 рейс, запланированный на 31 декабря, в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в восточных и центральных регионах Турции.

Как сообщает Day.Az, официальная информация об этом была опубликована в социальных сетях авиакомпании.

Отмечается, что отмена рейсов проведена с целью обеспечения безопасности полётов.

Пассажиры, рейсы которых отменены, могут воспользоваться правом изменить дату вылета или вернуть билет. В то же время остальные рейсы авиакомпании планируется выполнять по расписанию.