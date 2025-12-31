МЧС вновь обратилось к населению в преддверии Нового года

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обратилось к населению в связи с празднованием Нового года, призвав соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщает Day.Az, в МЧС отметили, что в период новогодних праздников массовое скопление людей в ресторанах, банкетных залах и жилых домах, а также установка и украшение новогодних елей повышают риск возникновения пожаров.

В ведомстве подчеркнули, что даже незначительная неосторожность или невнимательность могут привести к тяжелым последствиям и нарушить праздничную атмосферу.

В этой связи МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий. В частности, новогодние ели должны быть надежно закреплены, их ветви не должны касаться потолка и стен. Для освещения следует использовать исправные и соответствующие стандартам электрические приборы, которые нельзя оставлять без присмотра. Также не рекомендуется украшать ели легко воспламеняющимися игрушками и использовать пиротехнические средства.

Кроме того, в МЧС напомнили, что места проведения праздничных мероприятий должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

В случае возникновения опасности граждан призывают незамедлительно звонить по номеру 112.