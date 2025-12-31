https://news.day.az/society/1806547.html Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом Посольство Королевства Нидерландов в Баку направило поздравления по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и наступающего Нового года. Как передает Day.Az, соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.
"Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике желает Азербайджану счастливого, процветающего и мирного Нового года и поздравляет азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира", - говорится в поздравлении.
