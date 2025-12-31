Баку борется с пробками

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В Баку в последние годы предпринимаются системные шаги по устранению пробок. Основная цель - снизить транспортные потоки, повысить привлекательность общественного транспорта и минимизировать зависимость от личных автомобилей. В этом направлении проводится обновление дорожной инфраструктуры, строительство новых туннелей и развязок, а также изменение схем движения на некоторых улицах и проспектах.

Одновременно проводятся реформы в сфере общественного транспорта. Обновляется автобусный парк, расширяются выделенные полосы для автобусов, создаются транспортно-пересадочные узлы на станциях метро и железной дороги. Внедрение решений "паркуйся и пользуйся общественным транспортом" (park and ride), а также активизация движения по кольцевой железной дороге Абшерона способствует сокращению автомобильного потока в центре города.

В каких районах было бы эффективно внедрение системы "Паркуйся и пользуйся общественным транспортом" (park and ride)?

Эксперт в сфере транспорта Рауф Агамирзаев в беседе с Day.Az отметил, что на сегодняшний день такая практика действует в транспортно-пересадочном центре "Короглу".

"Другой важный момент - обеспечение пересадки в районах с метрополитеном и вблизи железнодорожных станций. В этом плане станции "Короглу" и "28 Мая" могут служить примером. В ближайшее время планируется реализовать подобные возможности и в направлении Дарнагюль", - отметил он.

Специалист добавил, что внедрение таких решений возможно и в других точках въезда в город - у кольца Зых, вокруг Дворца водных видов спорта в Биби-Эйбате, на территории Автовокзала. Также рассматривается создание пересадочных центров на некоторых станциях, расположенных в северной и западной частях города. В восточном направлении возможности системы следует сохранять и развивать на станциях "Ахмедлы", "Халглар достлугу" и "Ази Асланов", в зависимости от условий района.

На севере рекомендуется создать условия для парковки и удобной пересадки в районах "Дарнагюль", далее по проспекту "Азадлыг" и в направлении "Насими", на западе - вокруг станции метро "Иншаатчылар". Кроме того, внедрение системы "Паркуйся и пользуйся общественным транспортом" целесообразно около станции железной дороги "Баладжары".