В Лерике автомобиль съехал в овраг, 6 пострадавших

Сегодня около 10:15 в Лерикском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 7 человек (1 женщина и 6 мужчин) были госпитализированы в отделение неотложной помощи Центральной районной больницы Лянкярана.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, об этом сообщили в TƏBİB.

У пострадавших диагностированы множественные травмы различных частей тела.

В настоящее время лечение пациентов продолжается в отделении неотложной помощи. Их состояние оценивается как стабильное.

ххх

В Лерике автомобиль съехал в овраг, пострадали 6 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел на территории Лерикского района.

Водитель автомобиля Mercedes Vito потерял управление, и машина съехала в овраг. В результате аварии водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Шесть пострадавших были госпитализированы в отделение неотложной помощи Центральной больницы Ленкорана.

По предварительным данным, они направлялись из Баку в Лерик.

По факту происшествия проводится расследование.