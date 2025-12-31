В Турции задержаны более сотни человек за связи с ИГИЛ

В 25 провинциях Турции проведены одновременные операции, в результате которых задержаны 125 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Ерликая.

Кроме того, после нападения в Ялове, в результате которого погибли трое полицейских, были проведены обыски и изъятие имущества по 29 адресам. В ходе этих операций задержаны 29 человек: 28 из них обвиняются в распространении пропаганды ИГИЛ в соцсетях, один признан активно причастным к деятельности организации.

Операции продолжаются, власти Турции заявляют о строгом контроле за террористической деятельностью на территории страны.