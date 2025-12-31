В Азербайджане ожидаются снег и гололед

1 января в районах Азербайджана с горных территорий ожидаются осадки, местами будет идти снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, явления могут наблюдаться до 3 января.

По данным ведомства, в отдельных районах осадки могут быть интенсивными.

Ночью и утром в некоторых горных районах существует вероятность обледенения дорог.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az