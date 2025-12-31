https://news.day.az/society/1806559.html

В Азербайджане ожидаются снег и гололед - ПРОГНОЗ

1 января в районах Азербайджана с горных территорий ожидаются осадки, местами будет идти снег. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, явления могут наблюдаться до 3 января. По данным ведомства, в отдельных районах осадки могут быть интенсивными.