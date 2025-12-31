Пять лет надежного партнерства

Автор: Лейла Таривердиева

2025 год стал для Азербайджана юбилейным. Он прошел под знаком пятилетия великой Победы в 44-дневной Отечественной войне. Вместе с тем этот год ознаменован еще одной важной для страны датой - пять лет назад, 31 декабря, начался экспорт азербайджанского газа в Европу.

Именно в этот день, 31 декабря 2020 года, стартовали коммерческие поставки азербайджанского газа по Южному газовому коридору, в частности через Трансадриатический трубопровод (TAP). В последний день года первый коммерческий газ из Азербайджана поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. Управляющий директор TAP Лука Скьепатти назвал это событие историческим - не только для самого проекта, но и для стран, по территории которых проходит трубопровод, а также для энергетического ландшафта Европы. По его словам, TAP стал неотъемлемой частью газовой системы континента и внес вклад в формирование европейской энергетической стратегии.

Путь к этому событию был длительным и поэтапным. Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках, а 15 ноября трубопровод был подключен к газораспределительной сети Италии SNAM Rete Gas (SRG). С запуском TAP строительство Южного газового коридора было полностью завершено.

При этом особого внимания заслуживает тот факт, что реализации ЮГК не помешали ни глобальная пандемия, ни 44-дневная война. В результате под занавес 2020 года Азербайджан вышел на европейский газовый рынок, внеся серьезные коррективы в энергетическую карту региона. Запуск ЮГК обеспечил стране прямой доступ к рынку ЕС, одновременно предоставив Евросоюзу возможность диверсифицировать источники поставок "голубого топлива" и снизить риски, связанные с отсутствием альтернатив.

Стратегическое значение Азербайджана в этом процессе было зафиксировано и на международном уровне. Так, в декларации, подписанной 20 февраля 2019 года по итогам V заседания Консультативного совета Южного газового коридора, была признана ключевая роль Азербайджана в обеспечении безопасных, устойчивых и конкурентоспособных поставок энергоресурсов в Европу. Еще ранее, в сентябре 2017 года, главой государства была утверждена стратегия развития нефтегазовой отрасли страны до 2050 года.

Эти приоритеты Президент Ильхам Алиев вновь озвучил, выступая в ходе официального визита в Словакию в декабре. Глава государства подчеркнул, что богатая ресурсная база Азербайджана уже сегодня позволяет экспортировать природный газ во многие страны мира.

"Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати. Мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам. В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны. В настоящее время наш общий экспорт газа составляет 25 миллиардов кубометров, половина из которых транспортируется в европейские страны. Сегодня восемь стран-членов Европейского Союза обеспечивают свою энергетическую безопасность, приобретая азербайджанский газ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что в 2024 году Азербайджан экспортировал в целом 25,2 млрд кубометров газа, что на 5,8 превышало показатель 2023 года. Экспорт азербайджанского газа в Европу в прошлом году увеличился на 8,6 процента, достигнув 12,9 млрд кубометров.

Коснувшись темы газа в ходе III Шушинского Глобального медиафорума, Президент Азербайджана заявил, что объем экспорта к 2030 году достигнет 33 млрд кубометров в год. По его словам, к этому сроку Азербайджан планирует увеличить добычу природного газа на 8 млрд кубометров.

"Да, мы знаем, что Европе сейчас нужно больше газа из Азербайджана, и мы готовы, мы действительно увеличиваем поставки природного газа в Европу. В 2021 году этот показатель был 8 млрд, сейчас - 13 млрд кубометров. Это половина нашего общего экспорта газа. Но для дополнительных объемов европейским институтам необходимо проявить прагматичный подход к зеленой повестке дня", - сказал Ильхам Алиев.

Для увеличения экспорта так необходимого Евросоюзу газа требуется расширение соответствующей инфраструктуры. А расширение инфраструктуры, в свою очередь, требует инвестиций. Между тем, согласно новым правилам ЕС европейские банки больше не финансирует проекты в нефтегазовой сфере. В результате возникает диссонанс между реальными потребностями Европы в газе и ее нежеланием финансировать соответствующие проекты.

Баку неоднократно указывал на эту ситуация и отмечал, что она требует реалистичного подхода. Газ у Азербайджана есть, однако разрабатывать новые месторождения он начнет только в случае подписания долгосрочных контрактов и финансирования Евросоюзом расширения газотранспортной инфраструктуры на своей территории.

На днях международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings выступило с прогнозом относительно добычи нефти и газа в Азербайджане. Наряду с некоторым снижением добычи нефти в 2026 году, агентство прогнозирует сохранение добычи газа на стабильном уровне. В более же долгосрочной перспективе "несколько проектов по добыче газа (включая следующую фазу "Абшерона", добычу с глубокозалегающих пластов на АЧГ и разработку месторождений "Умид", "Бабек" и "Карабах") могут поддержать добычу газа, хотя все они находятся на ранних стадиях планирования и для их реализацию потребуются годы", - отмечено в прогнозе.

Согласно отечественным прогнозам, в 2026 году добыча газа прогнозируется на уровне 48,437 млрд кубометров, в 2027 году - 47,923,7 млрд кубометров, в 2028 году - 45,666,7 млрд кубометров, в 2029 году - 48,62,6 млрд кубометров. В январе-октябре 2025 года добыча газа в Азербайджане составила 42,13 млрд кубометров, в том числе добыча товарного газа - 32,26 млрд кубометров (рост на 1,7 процента).

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан, у Азербайджана достаточные запасы газа. Страна добросовестно выполняет все свои контрактные обязательства. К концу нынешнего десятилетия Южный газовый коридор выйдет на полную проектную мощность. Азербайджан будет продавать Европе более 20 млрд кубометров газа. К этому сроку будут исчерпаны ресурсы проекта "Шахдениз-1". По "Шахдениз-2" до 2046 года имеются конкретные контрактные обязательства, и можно сказать, что к 2050 году будут исчерпаны ресурсы и в рамках этого проекта, отметил эксперт.

Общие доказанные запасы месторождения "Шахдениз" оценены в 1 трлн кубометров. Месторождение "Абшерон" содержит 350 млрд кубометров газа, 50 из которых будут расходоваться ежегодно в течение 30 лет на удовлетворение внутренних потребностей страны. Оставшиеся 300 млрд в рамках проекта "Абшерон-2" пойдут на экспорт. Ожидается, что реализация этого проекта начнется к концу текущего десятилетия. Имеются также газовые месторождения "Умид", "Бабек". Структура "Бабек" предположительно содержит 400 млрд кубометров газа.

Так что, еще раз подчеркнем: газ у Азербайджана есть, его достаточно, чтобы обеспечить альтернативные поставки в Евросоюз до обозначенного ЕС 2050 года, когда он собирается полностью отказаться от ископаемого топлива.

Что касается полного отказа от ископаемого топлива, то эти планы уже создают европейским странам определенные проблемы. Думается, в конечном итоге они вернут Евросоюз к реальности и заставят подойти к вопросу декарбонизации более разумно и реалистично.