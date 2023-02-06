Европе нужен Азербайджан для поддержания своей энергобезопасности

Газовое сотрудничество, особенно в условиях новых геополитических реалий, это, можно сказать, беспроигрышный вариант. Потому что газ будет нужен Европе еще очень долго, несмотря на планы европейцев перейти полностью на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Кризис прошлого года показал, что говорить об отказе от газа еще очень рано, и для поддержания своей энергетической безопасности ей будет нужен Азербайджан, а Азербайджану для реализации своих ресурсов будут нужны надежные рынки.

В 2023 году в Азербайджане начнется добыча газа с новых месторождений. Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике. Наших запасов природного газа, подчеркнул глава государства, хватит нам и нашим партнерам не менее чем на сто лет.

"У Азербайджана достаточно ресурсов, и в ближайшей перспективе мы никаких ограничений в экспорте своего газа и нефти испытывать не будем", - сказал в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

В качестве долгосрочной перспективы мы рассматриваем 2050 год, когда на европейский рынок перестанут поступать традиционные энергоносители. Евросоюз уже объявил об этом законодательно в 2015 году. Цель - уменьшение выбросов углекислого газа, а также предотвращение прогрева планеты на полтора градуса. Как отметил на последнем форуме в Давосе глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, только за прошлый год рост производства зеленой электроэнергии в мире составил 25 процентов. Между тем, рай, который планирует создать себе Европа, будет, на мой взгляд, временным. Потому что в других частях планеты будут продолжать использовать уголь, нефть и газ, и выбросы в атмосферу, соответственно, будут нарастать. А атмосфера земли, как известно, едина. В конце концов, поднятые в атмосферу вредные вещества путем диффузии, перемещения атмосферных потоков доберутся до Европы. Никто не может создать себе какой-то климатический заповедник и наслаждаться чистой экологией в одиночку. Это должен быть глобальный процесс.

В Азербайджане по итогам 2022 года 93,3 процента выработки электроэнергии в самой стране пришлось на сжигание газа. Чуть больше 5 процентов выработки приходится на гидроэнергетику и 0,7 процента - на ветряную и солнечную. Должен сказать, что в мире даже гидроэнергетику не считают чистой энергетикой, так как гидроэлектростанции несут последствия для водоемов и прилегающих территорий. За чистую принимаются только энергия солнца и ветра. У Азербайджана есть соответствующий потенциал, и в предстоящие годы будут осуществляться проекты в этой сфере, которые позволят стране заработать также на солнце и ветре.

Отказ наших европейских покупателей от нефти к 2050 году не принесет Азербайджану никаких убытков. К 2050 году самое крупное нефтяное месторождение Азербайджана - Азери-Чыраг-Гюнешли исчерпает свои запасы, поэтому нас вопрос "купят-не купят" уже не будет интересовать. Газовый конденсат с месторождений в пределах 5 миллионов кубометров пойдет на внутренние нужды. Так что в плане нефти мы ничего не потерям.

Что касается газа, то запасы у нас, как и отметил глава государства, большие. Тут к обозначенному ЕС сроку, конечно, может возникнуть проблема. И чтобы она не возникла, Азербайджан сегодня предпринимает необходимые шаги. К концу нынешнего десятилетия Южный газовый коридор полностью выйдет на проектную мощность. Да, назван в качестве дедлайна 2027 год, но будем учитывать, что редко когда подобные проекты осуществляются четко в заявленные сроки. Тут задействованы и политика, и экономика, и экология, и другие факторы, которые не всегда можно предвидеть. Так что пара лет опоздания не станут существенной помехой развитию проекта. В любом случае, к концу этого десятилетия мы будем продавать Европе более 20 миллиардов кубометров газа. К этому сроку будут исчерпаны ресурсы проекта Шахдениз-1. 20 миллиардов кубометров с этой контрактной площади и продуктивных пластов будут изъяты. По Шахдениз-2 до 2046 года имеются конкретные контрактные обязательства, и можно сказать, что к 2050 году будут исчерпаны ресурсы и в рамках этого проекта.

Общие доказанные запасы месторождения Шахдениз оценены в 1 триллион кубометров. Недавно компания ВР сообщила о начале бурения новой разведочной скважины на данном месторождении. Это значит, что к 2030 году у нас появится Шахдениз-3. Шахдениз-3 где-то с 2032 года начнет компенсировать понижающиеся объемы газа в рамках Шахдениз-2, а затем газ отсюда будет продаваться по новым контрактам. Таких объемов хватает лет на 25-ть, и в 2050-60-хх годах Шахдениз свои ресурсы исчерпает.

Сегодня рассматривается и второе газовое месторождение Азербайджана - Абшерон. В текущем году ожидается первая добыча. Месторождение содержит 350 миллиардов кубометров газа, 50 из которых будут расходоваться ежегодно в течение 30 лет на удовлетворение внутренних потребностей страны. Оставшиеся 300 миллиардов в рамках проекта Абшерон-2 пойдут на экспорт. Ожидается, что реализация этого проекта начнется к концу текущего десятилетия. То есть к 2060 году это месторождение тоже исчерпает свои запасы.

Далее, у нас есть месторождение Умид. Оно позволит обеспечить газом саму страну. Рядом имеется структура Бабек, запасы которой должны быть еще подтверждены. Мы предполагаем, что структура содержит 400 миллиардов кубометров газа, но это пока только предположение. Когда эти объемы найдут подтверждение, тогда мы подумаем, как их применить. Газ можно пустить на внутренние нужды, путем электролиза превратить в водород, а также использовать для производства электроэнергии и азотных удобрений.

Одним словом, Азербайджану не грозит остаться с невостребованными ресурсами.

Лейла Таривердиева