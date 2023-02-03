Президент Ильхам Алиев выступает на заседании Консультативного совета ЮГК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-й встрече министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

Как передает Day.Az, выступление Президента Ильхама Алиева транслируется в прямом эфире на официальных аккаунтах главы государства в социальных сетях YouTube и Facebook.

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