В Ханкенди проходит встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума

В Ханкенди проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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