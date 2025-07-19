https://news.day.az/officialchronicle/1768768.html В Ханкенди проходит встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО В Ханкенди проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».
В Ханкенди проходит встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
В Ханкенди проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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