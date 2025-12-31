Назван объем азербайджанского газа, поставленного в Европу по TAP
С момента ввода в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) Азербайджан поставил в Европу более 54 млрд кубометров газа.
Как сообщает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в соцсети X.
"Прошло пять лет с начала экспорта азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). За этот период по данному маршруту в Европу было поставлено более 54 млрд кубометров газа", - отметил он.
Министр также сообщил, что только в текущем году, согласно оперативным данным, Азербайджан экспортировал в Европу 12,8 млрд кубометров газа в рамках краткосрочных и долгосрочных контрактов.
Напомним, что коммерческие поставки азербайджанского газа по Южному газовому коридору, в том числе через TAP, начались 31 декабря 2020 года.
Годовая пропускная способность Трансадриатического трубопровода составляет 10 млрд кубометров, при этом предусмотрена возможность его увеличения до 20 млрд кубометров.
В январе 2024 года было одобрено увеличение поставок по TAP еще на 1,2 млрд кубометров к 2026 году. В настоящее время также ведется работа по организации поставок азербайджанского газа в Албанию по TAP, начало которых планируется в 2026 году.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре