Дорожная полиция обратилась к водителям

Ветреная погода особенно осложняет управление двухколесными транспортными средствами, включая мопеды, мотоциклы и скутеры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Главное государственное управление дорожной полиции,под воздействием ветра увеличивается риск потери устойчивости и опрокидывания, что представляет опасность как для водителя, так и для других участников движения и пешеходов.

Главная дорожная полиция призывает водителей, готовящихся к поездкам, а также физических и юридических лиц, оказывающих услуги грузоперевозки и доставки на двухколесных транспортных средствах, учитывать погодные условия и строго соблюдать правила безопасности.