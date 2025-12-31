https://news.day.az/society/1806557.html Дорожная полиция обратилась к водителям Ветреная погода особенно осложняет управление двухколесными транспортными средствами, включая мопеды, мотоциклы и скутеры.
Ветреная погода особенно осложняет управление двухколесными транспортными средствами, включая мопеды, мотоциклы и скутеры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Главное государственное управление дорожной полиции,под воздействием ветра увеличивается риск потери устойчивости и опрокидывания, что представляет опасность как для водителя, так и для других участников движения и пешеходов.
Главная дорожная полиция призывает водителей, готовящихся к поездкам, а также физических и юридических лиц, оказывающих услуги грузоперевозки и доставки на двухколесных транспортных средствах, учитывать погодные условия и строго соблюдать правила безопасности.
