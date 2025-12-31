Представительство ООН в Баку поздравило Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

Представительство Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку направило поздравления азербайджанскому народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Trend, поздравление было размещено на официальной странице представительства в социальной сети "Х".

"Представительство ООН в Азербайджане выражает искренние поздравления по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года! Желаем мира, процветания и новых надежд в наступающем году", - говорится в сообщении.