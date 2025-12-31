В Баку загорелся ресторан

В Баку произошел пожар в ресторане.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание произошло в кухонном помещении ресторана общей площадью 220 кв. м, расположенного в Ясамальском районе столицы.

В результате пожара сгорели один кондиционер и два холодильника.

Остальная часть ресторана была защищена от огня. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями противопожарной службы.