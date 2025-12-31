https://news.day.az/society/1806571.html В Баку загорелся ресторан В Баку произошел пожар в ресторане. Как передает Day.Az со ссылкой на APA, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание произошло в кухонном помещении ресторана общей площадью 220 кв. м, расположенного в Ясамальском районе столицы. В результате пожара сгорели один кондиционер и два холодильника.
В Баку загорелся ресторан
В Баку произошел пожар в ресторане.
Как передает Day.Az со ссылкой на APA, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание произошло в кухонном помещении ресторана общей площадью 220 кв. м, расположенного в Ясамальском районе столицы.
В результате пожара сгорели один кондиционер и два холодильника.
Остальная часть ресторана была защищена от огня. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями противопожарной службы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре