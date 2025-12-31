https://news.day.az/world/1806567.html Метель парализовала движение на дорогах Польши - ВИДЕО Север Польши встало в гигантских пробках из-за метели и снегопадов. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, северные регионы страны оказались парализованы сильнейшей метелью и обильными снегопадами.
Север Польши встало в гигантских пробках из-за метели и снегопадов.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, северные регионы страны оказались парализованы сильнейшей метелью и обильными снегопадами.
Коммунальные службы не успевают справляться с последствиями непогоды, в результате чего транспортный доступ в ряд населенных пунктов фактически заблокирован. Местные жители сталкиваются с трудностями при передвижении, а движение на основных трассах затруднено.
