Метель парализовала движение на дорогах Польши

Север Польши встало в гигантских пробках из-за метели и снегопадов.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, северные регионы страны оказались парализованы сильнейшей метелью и обильными снегопадами.

Коммунальные службы не успевают справляться с последствиями непогоды, в результате чего транспортный доступ в ряд населенных пунктов фактически заблокирован. Местные жители сталкиваются с трудностями при передвижении, а движение на основных трассах затруднено.