https://news.day.az/society/1806563.html Названа причина ДТП в Лерике - полиция ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Главная дорожная полиция распространила информацию о причине аварии в Лерике. Как сообщалось ранее, сегодня около 08:40 на 53-м километре дороги Лянкяран-Лерик автомобиль марки "Mercedes Vito" съехал с дороги и опрокинулся в овраг. В результате аварии 2 из 6 пассажиров, являвшихся односельчанами водителя, были госпитализированы.
Названа причина ДТП в Лерике - полиция ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Главная дорожная полиция распространила информацию о причине аварии в Лерике.
Как сообщалось ранее, сегодня около 08:40 на 53-м километре дороги Лянкяран-Лерик автомобиль марки "Mercedes Vito" съехал с дороги и опрокинулся в овраг.
В результате аварии 2 из 6 пассажиров, являвшихся односельчанами водителя, были госпитализированы. По факту происшествия проводится расследование. Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем.
Главная дорожная полиция вновь обращается к водителям, особенно тем, кто занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, с призывом соблюдать режим отдыха и быть предельно внимательными за рулем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре