Названа причина ДТП в Лерике

Главная дорожная полиция распространила информацию о причине аварии в Лерике.

Как сообщалось ранее, сегодня около 08:40 на 53-м километре дороги Лянкяран-Лерик автомобиль марки "Mercedes Vito" съехал с дороги и опрокинулся в овраг.

В результате аварии 2 из 6 пассажиров, являвшихся односельчанами водителя, были госпитализированы. По факту происшествия проводится расследование. Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем.

Главная дорожная полиция вновь обращается к водителям, особенно тем, кто занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, с призывом соблюдать режим отдыха и быть предельно внимательными за рулем.