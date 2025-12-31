https://news.day.az/economy/1806564.html Названа сумма контракта на строительство подстанции "Новханы" Ведутся работы по строительству подстанции 220/110 кВ "Новханы". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие работы в рамках проекта выполняются Открытым акционерным обществом (ОАО) "AzərEnerji".
Названа сумма контракта на строительство подстанции "Новханы"
Ведутся работы по строительству подстанции 220/110 кВ "Новханы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие работы в рамках проекта выполняются Открытым акционерным обществом (ОАО) "AzərEnerji".
В свою очередь ОАО поручило выполнение указанных работ Закрытому акционерному обществу (ЗАО) "Electro Industries", с которым был заключен контракт.
Согласно условиям контракта, ЗАО "Electro Industries" было выплачено 49,3 миллиона манатов.
