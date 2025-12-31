В Азербайджанской армии отмечены День солидарности азербайджанцев мира и Новый год

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года во всех видах войск (сил) Азербайджанской армии, а также специализированных военно-учебных заведениях были организованы праздничные мероприятия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, мероприятия начались с минуты молчания в память об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших жизнь во имя Родины. Затем в сопровождении военных оркестров прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ходе выступлений была представлена подробная информация об истории возникновения и общественно-политическом значении Дня солидарности азербайджанцев мира. Подчеркивалось, что этот знаменательный день олицетворяет национальное единство, любовь к Азербайджану, уважение к нашим духовно-нравственным ценностям и чувство преданности Родине.

Отмечалось, что 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством Гейдара Алиева было принято решение о праздновании 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира, было направлено соответствующее обращение в парламент страны. 25 декабря того же года Национальным советом Верховного Совета Азербайджанской Республики был принят соответствующий закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

В ходе праздничных мероприятий особое внимание было уделено заслугам основателя современного Азербайджана - Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, успешно продолжающего его политический курс, в сфере государственного устройства и армейского строительства.

В рамках мероприятий военнослужащим были продемонстрированы документальные фильмы, проведены круглые столы и викторины с целью привития чувства преданности Родине и государству, а также укрепления национально-духовных ценностей.

Концертные программы, представленные творческими коллективами Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также районных отделов культуры, были встречены участниками мероприятий с большим интересом.

В праздничный день военнослужащие навестили семьи шехидов и преподнесли им праздничные подарки.