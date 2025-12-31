https://news.day.az/world/1806577.html В этом городе Деды Морозы устроили массовый забег - ВИДЕО В Краснодарском крае прошел необычный новогодний забег с участием Дедов Морозов. Как передает Day.Az, акцию организовали участники местного сообщества любителей закаливания, известных как "краснодарские моржи".
В этом городе Деды Морозы устроили массовый забег - ВИДЕО
В Краснодарском крае прошел необычный новогодний забег с участием Дедов Морозов.
Как передает Day.Az, акцию организовали участники местного сообщества любителей закаливания, известных как "краснодарские моржи".
В преддверии Нового года они решили совместить спортивную активность с праздничной атмосферой и пробежались по улицам и паркам города.
Участники забега усложнили себе задачу, преодолевая дистанцию с обнаженным торсом, несмотря на морозную погоду. Завершился маршрут у здания ЗАГСа, где спортсмены сделали общее фото у главного символа праздника - новогодней елки.
