В этом городе Деды Морозы устроили массовый забег

В Краснодарском крае прошел необычный новогодний забег с участием Дедов Морозов.

Как передает Day.Az, акцию организовали участники местного сообщества любителей закаливания, известных как "краснодарские моржи".

В преддверии Нового года они решили совместить спортивную активность с праздничной атмосферой и пробежались по улицам и паркам города.

Участники забега усложнили себе задачу, преодолевая дистанцию с обнаженным торсом, несмотря на морозную погоду. Завершился маршрут у здания ЗАГСа, где спортсмены сделали общее фото у главного символа праздника - новогодней елки.