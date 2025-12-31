https://news.day.az/society/1806580.html Сильный ветер снес крышу в Баку - ФОТО С утра в Баку сильный ветер причинил повреждения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сильный ветер снес крышу одного из домов в Хатаинском районе. Представляем кадры с места происшествия:
Сильный ветер снес крышу в Баку - ФОТО
С утра в Баку сильный ветер причинил повреждения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сильный ветер снес крышу одного из домов в Хатаинском районе.
Представляем кадры с места происшествия:
