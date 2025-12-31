Сильный ветер снес крышу в Баку

С утра в Баку сильный ветер причинил повреждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сильный ветер снес крышу одного из домов в Хатаинском районе.

Представляем кадры с места происшествия: