В Зардабе столкнулись два автомобиля

В Зардабе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомобильной дороги Курдамир-Зардаб, проходящем через село Каравелли Зардабского района.

В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Зардаба.

По факту происшествия проводится расследование.