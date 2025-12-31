https://news.day.az/society/1806589.html В Зардабе столкнулись два автомобиля - КАДРЫ с места происшествия В Зардабе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомобильной дороги Курдамир-Зардаб, проходящем через село Каравелли Зардабского района.
В Зардабе столкнулись два автомобиля - КАДРЫ с места происшествия
В Зардабе произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомобильной дороги Курдамир-Зардаб, проходящем через село Каравелли Зардабского района.
В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Зардаба.
По факту происшествия проводится расследование.
