У берегов Японии произошло землетрясение

У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Японской национальной метеорологической службы, очаг землетрясения находился в Тихом океане, к востоку от префектуры Иватэ, на глубине 30 км.

Разрушений и жертв не зафиксировано, угроза цунами не объявлялась.