У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Японской национальной метеорологической службы, очаг землетрясения находился в Тихом океане, к востоку от префектуры Иватэ, на глубине 30 км.
Разрушений и жертв не зафиксировано, угроза цунами не объявлялась.
