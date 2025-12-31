Премьер Израиля согласился на новый этап сделки по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился приступить ко второму этапу соглашения по урегулированию в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Нетаньяху на встрече с Трампом подтвердил готовность перейти ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - отмечается в сообщении.

Ранее, 7 декабря, глава израильского правительства заявил, что первый этап мирного плана Трампа по Газе практически выполнен. После возвращения последнего заложника начнется второй этап, включающий разоружение ХАМАС и демилитаризацию анклава.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта, но позже предупредил, что Армия обороны Израиля может возобновить операцию, если ХАМАС откажется разоружаться.