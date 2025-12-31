В Азербайджане пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд 2026 года пройдет в Азербайджане с 1 по 15 февраля и станет одним из первых крупных событий в спортивном календаре года.

Как сообщает Day.Az, на чемпионат уже квалифицировались восемь мужских и восемь женских команд.

По итогам жеребьевки команды были разделены на группы, что ознаменовало начало напряженной и захватывающей борьбы за командный титул чемпионата Европы.

В турнире примут участие сильнейшие национальные сборные Европы, которые будут бороться за командную славу. Чемпионат станет главным континентальным соревнованием по бадминтону в начале года.