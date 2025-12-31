В России закрыты аэропорты в этих городах

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отметил представитель ведомства.

Кроме того, временно приостановил работу и аэропорт Самары.