В России закрыты аэропорты в этих городах

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отметил представитель ведомства. Кроме того, временно приостановил работу и аэропорт Самары.