https://news.day.az/world/1806582.html
В России закрыты аэропорты в этих городах
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отметил представитель ведомства.
Кроме того, временно приостановил работу и аэропорт Самары.
