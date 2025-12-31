В Гёйчае произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали пять человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП случилось в районе села Мырты.

В аварии участвовали легковые автомобили марок "Mercedes" и "VAZ 2106". Пострадали пять человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Гёйчая.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.