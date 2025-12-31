Сколько денег перевели из Чехии в Азербайджан?

В январе-сентябре 2025 года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в Чехию составил 3,553 млн долларов США, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, доля Чехии в общем объеме переводов из Азербайджана за рубеж составила 1%.

За тот же период переводы из Чехии в Азербайджан достигли 2,820 млн долларов США, увеличившись на 52,8% по сравнению с прошлым годом. Доля Чехии в общем объеме переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 0,3%.

В целом, за январь-сентябрь 2025 года объем денежных переводов из Азербайджана за границу составил 361,357 млн долларов США, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом переводы из-за рубежа в Азербайджан составили 849,910 млн долларов США, увеличившись на 0,2%.