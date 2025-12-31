По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках проекта «Наша кухня» малообеспеченным семьям доставлены праздничные подарки

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года были доставлены праздничные подарки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в благотворительной акции, проведенной в рамках социального проекта "Наша кухня", с участием волонтеров были переданы продуктовые наборы 200 малообеспеченным семьям, проживающим в Гарадагском районе Баку и Евлахе.

Основная цель социального проекта "Наша кухня", реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой, - дальнейшее укрепление духа солидарности в обществе. Проект предусматривает обеспечение малообеспеченных семей и нуждающихся горячим питанием и продовольственной помощью. С момента начала деятельности волонтеры "Нашей кухни" предоставили горячее питание и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и близлежащих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.

Отметим, что сайт проекта "Наша кухня" (https://bizimmetbex.az/) функционирует уже более года и граждане могут вносить пожертвования, а также присоединиться к проекту в качестве волонтеров через данную платформу.