В Ханкенди открылась ярмарка "Зимняя сказка"

27 декабря в городе Ханкенди по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года открылась праздничная ярмарка под названием "Зимняя сказка".

Как сообщает Day.Az, ярмарка продлится до 5 января.

Выставка, которая во второй раз проходит в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики и организации Службы восстановления, строительства и управления, состоялась на площади Победы в Ханкенди. Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринского и Ходжалинского районов, на выставке представлены до 30 компаний со своей продукцией.