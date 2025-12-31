https://news.day.az/officialchronicle/1806618.html Президент Ильхам Алиев: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела Тесные связи со многими международными организациями отвечают нашим интересам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Подчеркнув, что Азербайджан всегда был сторонником равноправного партнерства, глава государства отметил: "Мы никогда не позволяли, чтобы кто-то вмешивался в наши дела, диктовал нам что-то, смотрел на нас свысока. Мы оказывали сопротивление, демонстрировали серьезную волю, ни перед кем не склоняли голову, никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела".
