Президент Ильхам Алиев: Мы никому не позволяли и не позволим вмешиваться в наши дела

Тесные связи со многими международными организациями отвечают нашим интересам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.