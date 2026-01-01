https://news.day.az/world/1806633.html Turkish Airlines и AJet массово отменяют рейсы Турецкие авиалинии (Turkish Airlines, THY) из-за неблагоприятных погодных условий отменили 114 рейсов авиакомпаний THY и AJet. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 1 января 2026 года были отменены 50 рейсов, запланированных к выполнению авиакомпанией THY, и 64 рейса авиакомпании AJet.
В сообщении, опубликованном на странице компании в социальной сети X, отмечается, что отмена рейсов связана с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в восточных и юго-восточных регионах страны.
