Turkish Airlines и AJet массово отменяют рейсы

Турецкие авиалинии (Turkish Airlines, THY) из-за неблагоприятных погодных условий отменили 114 рейсов авиакомпаний THY и AJet.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 1 января 2026 года были отменены 50 рейсов, запланированных к выполнению авиакомпанией THY, и 64 рейса авиакомпании AJet.

В сообщении, опубликованном на странице компании в социальной сети X, отмечается, что отмена рейсов связана с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями в восточных и юго-восточных регионах страны.