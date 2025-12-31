https://news.day.az/officialchronicle/1806614.html Президент Ильхам Алиев: За последние пять лет Вооруженные силы Азербайджана значительно укрепили свою мощь За последние пять лет Вооруженные силы Азербайджана значительно укрепили свою мощь. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Глава государства отметил, что оснащенная новым оружием и техникой, наша Армия сегодня способна выполнить любую задачу.
