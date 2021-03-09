https://news.day.az/society/1806627.html

Праздничный салют в Баку по случаю Нового года - ФОТО

По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся салют. Бакинцы и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью Баку.