Праздничный салют в Баку по случаю Нового года - ФОТО По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся салют. Бакинцы и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью Баку.
По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся салют. Бакинцы и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью Баку.
Как сообщает Day.Az, фотокорреспонденты АЗЕРТАДЖ запечатлели самые запоминающиеся моменты праздничного салюта.
