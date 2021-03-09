Праздничный салют в Баку по случаю Нового года

По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся салют. Бакинцы и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью Баку. 

Как сообщает Day.Az, фотокорреспонденты АЗЕРТАДЖ запечатлели самые запоминающиеся моменты праздничного салюта.