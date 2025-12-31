https://news.day.az/world/1806595.html Известный музыкант въехал на автомобиле в ресторан - ВИДЕО Известный турецкий музыкант Джахит Беркай стал участником серьезного ДТП. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в районе Эсеньюрт города Стамбула. Музыкант потерял управление автомобилем, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в ресторан. К счастью, в результате происшествия погибших и тяжело пострадавших нет.
Отметим, что Джахит Беркай является одним из основателей турецкой группы Moğollar.
