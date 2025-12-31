Известный музыкант въехал на автомобиле в ресторан

Известный турецкий музыкант Джахит Беркай стал участником серьезного ДТП.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в районе Эсеньюрт города Стамбула. Музыкант потерял управление автомобилем, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в ресторан.

К счастью, в результате происшествия погибших и тяжело пострадавших нет.

Отметим, что Джахит Беркай является одним из основателей турецкой группы Moğollar.