В Баку состоялся показ балета "Щелкунчик"

В преддверии Нового года Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета а по доброй традиции подарил зрителям одну из самых любимых зимних сказок - балет Петра Чайковского "Щелкунчик". В зале Дворца Гейдара Алиева царила по-настоящему праздничная атмосфера: музыка, танец и волшебство объединились в едином сценическом действе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Показ "Щелкунчика" накануне Нового года уже давно стал неотъемлемой частью культурного календаря Баку. Каждый раз спектакль собирает полный зал, и этот вечер не стал исключением. Великолепная музыка Чайковского, красочные декорации и изысканные, яркие костюмы создавали ощущение настоящего чуда, перенося зрителей в мир детских грёз и рождественской фантазии.

Сюжет "Щелкунчика" разворачивается в рождественскую ночь. Девочка Маша получает в подарок необычную куклу - Щелкунчика. С наступлением ночи игрушки оживают, и героине предстоит стать участницей сказочного сражения между армией мышей и отрядом оловянных солдатиков. Победив Мышиного короля, Щелкунчик превращается в прекрасного принца и вместе с Машей отправляется в волшебное путешествие в Конфетное королевство, где их ждут фантастические танцы, торжество добра и исполнение заветных желаний.

Главные партии в спектакле исполнили: принц Щелкунчик - Александр Сулдин, Маша - заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова, Дроссельмейер - Агамир Мирзоев.

Балетмейстерами постановки выступили народные артисты Рафига Ахундова и Максуд Мамедов. Репетиторы - народные артисты Медина Алиева и Гюлагасы Мирзоев, а также заслуженный артист Юрий Лобачёв, который в этот вечер также управлял спектаклем. Концертмейстер - Зулейха Усубова. За дирижёрским пультом находился заслуженный артист Эйюб Гулиев, под руководством которого оркестр передал всю палитру эмоций бессмертной партитуры.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az